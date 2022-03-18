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Оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье

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Пятница 18 марта 2022 20:43
Оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье Фото: оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В социальных сетях российские боты распространяют фейки о, якобы, заминировании на предприятиях "Запорожсталь" и "Запорожкокс" и вооруженных военных Украины, которые "прячутся" в цехах. Таким образом оккупанты пытаются сорвать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.

"Это очередная циничная ложь оккупантов! Российский агрессор пытается сорвать эвакуацию мариупольцев в безопасные места и уничтожить как можно больше настоящих патриотов города безжалостными обстрелами жилых кварталов",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина также писало и о новую схему мошенничества во время которой люди получают SMS-сообщение о, якобы, начислении средств.

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