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Зеленський присвоїв звання Героя України двом командирам, які захищають Маріуполь

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Субота 19 березня 2022 01:56
Зеленський присвоїв звання Героя України двом командирам, які захищають Маріуполь Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку всім українцям, які захищають нашу країну. При цьому глава держави присвоїв звання Героя України двом командирам за захист Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Хочу сьогодні окремо і щиро висловити подяку кожному захиснику нашого міцного Маріуполя, нашого героїчного міста, що переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України", - зазначив глава держави.

Звання Героя України присвоєно полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу - командиру 36 окремої бригади морської піхоти та майору Прокопенку Денису Геннадійовичу - командиру загону спеціального призначення "Азов".

Президент також висловив подяку 36 окремій бригаді морської піхоти, 501 окремому батальйону морської піхоти, 1 окремому батальйону морської піхоти, 12 бригаді НГУ та окремому загону спеціального призначення "Азов".

Нагадаємо, Зеленський розповів про зриви гуманітарних коридорів і евакуації маріупольців.

Ми також писали про те, що окупанти поширюють фейк, щоб зривати евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.

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