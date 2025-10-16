ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США і Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ: що відомо

США, Четвер 16 жовтня 2025 17:50
UA EN RU
США і Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ: що відомо Фото: новий дрон-камікадзе вже успішно пройшов випробування (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американська Auterion і неназвана українська компанії створили далекобійний дрон-камікадзе з ШІ та самонаведенням. Він вже успішно пройшов випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Повідомляється, що безпілотник під назвою ALM-20 здатен долати відстань до цілі у 1600 км і має вагу бойової частини 45 кг. Наведення здійснюється візуально за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

У компанії заявили, що дрон вже пройшов повноцінні випробування, які "включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання".

ALM-20 може наводитись на ціль і уражати її навіть при збої супутникової навігації завдяки системі навігації та наведення на базі бортового комп'ютера Skynode N від Auterion.

Згідно з опублікованим Artemis зображення дрона, зовні він схожий на Shahed-136. ALM-20 має носову камеру, додаткові антени та електричний двигун. Крім того, його виробництво буде масовим.

США і Україна створили далекобійний аналог &quot;Шахеда&quot; з ШІ: що відомоДрон-камікадзе ALM-20 (auterion.com)

"Auterion спільно з Міністерством оборони США та іншими партнерами переходить до етапу масштабування, спрямованого на спільне виробництво у великих масштабах" - йдеться у заяві компанії.

Виробничі лінії з'являться в Україні, США та Німеччині, а масштабування випуску дозволяють налагоджені партнерські відносини з виробниками.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Денис Шмигаль пообіцяв досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом. За його словами, це буде відповіддю на нічні атаки ворога.

Крім того, Україна та Велика Британія запланували спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими "Шахедами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Штучний інтелект Дрони
Новини
Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в тилу: є загиблі
Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в тилу: є загиблі
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить