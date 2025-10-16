США і Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ: що відомо
Американська Auterion і неназвана українська компанії створили далекобійний дрон-камікадзе з ШІ та самонаведенням. Він вже успішно пройшов випробування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Повідомляється, що безпілотник під назвою ALM-20 здатен долати відстань до цілі у 1600 км і має вагу бойової частини 45 кг. Наведення здійснюється візуально за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.
У компанії заявили, що дрон вже пройшов повноцінні випробування, які "включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання".
ALM-20 може наводитись на ціль і уражати її навіть при збої супутникової навігації завдяки системі навігації та наведення на базі бортового комп'ютера Skynode N від Auterion.
Згідно з опублікованим Artemis зображення дрона, зовні він схожий на Shahed-136. ALM-20 має носову камеру, додаткові антени та електричний двигун. Крім того, його виробництво буде масовим.
Дрон-камікадзе ALM-20 (auterion.com)
"Auterion спільно з Міністерством оборони США та іншими партнерами переходить до етапу масштабування, спрямованого на спільне виробництво у великих масштабах" - йдеться у заяві компанії.
Виробничі лінії з'являться в Україні, США та Німеччині, а масштабування випуску дозволяють налагоджені партнерські відносини з виробниками.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Денис Шмигаль пообіцяв досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом. За його словами, це буде відповіддю на нічні атаки ворога.
Крім того, Україна та Велика Британія запланували спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими "Шахедами".