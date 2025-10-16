ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сотні мільйонів на дрони і не тільки. Шмигаль підсумував результати "Рамштайну"

Четвер 16 жовтня 2025 13:01
UA EN RU
Сотні мільйонів на дрони і не тільки. Шмигаль підсумував результати "Рамштайну" Фото: Денис Шмигаль (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські партнери під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" анонсували оборонну підтримку на сотні мільйонів доларів, які, зокрема, будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" вдалось домовитись про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше 422 млн доларів. Таким чином, внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Нові внески на закупівлю з української індустрії становлять 715 млн доларів:

  • Норвегія – 600 млн доларів на дрони, системи РЕБ та вибухівку.
  • Нідерланди –106 млн доларів на ударні та розвідувальні безпілотники.
  • Канада – 8 млн доларів на дрони-перехоплювачі.
  • Ісландія – 4 млн доларів у межах "Данської моделі".

Окрім того, у ході "Рамштайну" вдалось домовитись про таку військову допомогу:

  • Швеція – 8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках.
  • Чехія – новий пакет на 72 млн доларів.
  • Канада – 20 млн доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет.
  • Португалія – 12 млн доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.
  • Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

"Дякую міністру оборони Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі "Рамштайн". Щиро вдячний генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - зазначив Шмигаль.

Результати "Рамштайну"

Нагадаємо, раніше Шмигаль зазначив, що під час останнього "Рамштайну" низка країн-партнерів оголосили про нові внески у програму PURL із закупівлі американської зброї для України.

Також міністр оборони України повідомляв, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна обговорювала зі США усі типи далекобійних ракет. Після отримання їх комбінуватимуть з дипстрайками по російських об'єктах.

Також повідомлялось, що Німеччина за підсумками 31-го засідання у форматі "Рамштайн" на додачу до іншої військової допомоги передає 400 млн євро на виробництво українських далекобійних дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Зустріч Рамштайн
Новини
Київ та ряд областей в Україні ввели екстрені відключення світла: повний перелік
Київ та ряд областей в Україні ввели екстрені відключення світла: повний перелік
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить