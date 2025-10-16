У мережі написали про "перший удар КАБом по Миколаєву": що кажуть Повітряні сили

Фото: у мережі написали про "перший удар КАБом по Миколаєву", у Повітряних силах відповіли (Getty Images)

У мережі вдень почало ширитись повідомлення, що РФ нібито вдарила по Миколаєву КАБом з дальністю польоту у 150 км. У Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці атаки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У соціальних мережах зазначають, що ворожа повітряна ціль буцімто пролетіла понад 150 км, а її швидкість досягала 500 км/год. Натомість в Повітряних силах повідомили, що близько 12:00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. "Близько 12.00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв", - зазначили у Повітряних силах. Повідомляється, що місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження.