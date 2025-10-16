У мережі написали про "перший удар КАБом по Миколаєву": що кажуть Повітряні сили
У мережі вдень почало ширитись повідомлення, що РФ нібито вдарила по Миколаєву КАБом з дальністю польоту у 150 км. У Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці атаки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
У соціальних мережах зазначають, що ворожа повітряна ціль буцімто пролетіла понад 150 км, а її швидкість досягала 500 км/год.
Натомість в Повітряних силах повідомили, що близько 12:00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря.
"Близько 12.00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження.
Збиття ворожих КАБів
Нагадаємо, у лютому цього року російські окупанти атакували Запоріжжя авіаційними авіабомбами.
Після цього начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в момент атаки українським воїнам вдалося збити КАБ. Він зазначив, що це "вже не перший випадок" знищення керованих авіабомб українськими захисниками.
Також вчора, 15 жовтня, стало відомо, що Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній розробляють спеціальні дрони-перехоплювачі.
Україна написала сценарії, як застосовуються КАБи, і окреслила результат, який хотіла б отримати. Після цього було отримано 40 заявок. Їх перевіркою займалося журі з експертів НАТО та експертів з України, які займаються протидією КАБам.