Зеленський прибув із візитом до США, - джерело

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела і допис в офіційному каналі президента в Telegram .

Джерело РБК-Україна повідомило, що український лідер прибув із запланованим візитом до США ввечері у четвер, 16 жовтня.

"Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО", - наголосив президент.

Він також анонсував зустріч із представниками американських енергетичних компаній.

"На завтра запланована зустріч із Президентом Трампом, і ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що Путін "точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист". За його словами, "мова сили та справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії".