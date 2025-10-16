Зеленський прибув із візитом до США, - джерело
Український президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела і допис в офіційному каналі президента в Telegram.
Джерело РБК-Україна повідомило, що український лідер прибув із запланованим візитом до США ввечері у четвер, 16 жовтня.
"Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО", - наголосив президент.
Він також анонсував зустріч із представниками американських енергетичних компаній.
"На завтра запланована зустріч із Президентом Трампом, і ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України", - заявив Зеленський.
Він зауважив, що Путін "точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист". За його словами, "мова сили та справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії".
Сьогодні, 16 жовтня, українська делегація зустрілася у Вашингтоні зі спецпосланником президента США по Україні Кітом Келлогом. Головною темою стали майбутні переговори на рівні лідерів, сторони узгодили ключові пріоритети та акценти.
Зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, вже завтра, 17 жовтня, у Білому домі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Українська делегація приїхала до Вашингтона на початку цього тижня, щоб підготувати ґрунт для зустрічі на рівні лідерів.
Згідно із даними Politico, на зустрічі Зеленського і Трампа, ймовірно, обговорюватимуть можливість переходу українських воїнів у наступ. Неназваний високопоставлений український чиновник розповів виданню, що подальші дії ЗСУ залежать від того, яку зброю вони отримають.
Крім того, два лідери обговорюватимуть можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot.
Зазначимо, Трамп уже підтверджував, що Зеленський хоче отримати від США ракети Tomahawk. За інформацією американських ЗМІ, сам президент США поки що розглядає таку передачу.