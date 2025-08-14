ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський прибув на зустріч зі Стармером

Четвер 14 серпня 2025 12:13
UA EN RU
Зеленський прибув на зустріч зі Стармером Фото: Володимир Зеленський та Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, яка пройде у Лондоні в резиденції глави британського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними видання, Зеленського на Даунінг-стріт, 10, особисто зустрів Кір Стармер. Після привітання лідери країн пройшли усередину, ігноруючи питання журналістів.

У британському уряді поки не розкривають про те, що саме обговорюватимуть Зеленський та Стармер у ході переговорів.

Візит Зеленського до Німеччини та Британії

Президент України вчора, 13 серпня, прибув з візитом до Берліну. В берлінському аеропорту Зеленського зустріла низка посадовців, зокрема і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Про візит Зеленського до Німеччини стало відомо того ж дня. У німецькій столиці Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також вони разом взяли участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Як зазначив президент Франції Еммануель Макрон, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України.

Також вчора, 13 серпня, відбулось шосте онлайн-засідання країн групи "коаліції рішучих". Зеленський закликав партнерів України активно фінансувати українське виробництво дронів та приєднуватися до програми закупівлі американської зброї.

Зранку стало відомо, що Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Лондоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Кір Стармер
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія