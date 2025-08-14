ua en ru
Зеленский прибыл на встречу со Стармером

Четверг 14 августа 2025 12:13
Зеленский прибыл на встречу со Стармером Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером, которая пройдет в Лондоне в резиденции главы британского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, Зеленского на Даунинг-стрит, 10, лично встретил Кир Стармер. После приветствия лидеры стран прошли внутрь, игнорируя вопросы журналистов.

В британском правительстве пока не раскрывают о том, что именно будут обсуждать Зеленский и Стармер в ходе переговоров.

Визит Зеленского в Германию и Британию

Президент Украины вчера, 13 августа, прибыл с визитом в Берлин. В берлинском аэропорту Зеленского встретил ряд должностных лиц, в том числе и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

О визите Зеленского в Германию стало известно в тот же день. В немецкой столице Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также они вместе приняли участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп во время разговора пообещал, что любые территориальные вопросы можно обсуждать только с участием Украины.

Также вчера, 13 августа, состоялось шестое онлайн-заседание стран группы "коалиции решительных". Зеленский призвал партнеров Украины активно финансировать украинское производство дронов и присоединяться к программе закупки американского оружия.

Утром стало известно, что Зеленский сегодня встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

