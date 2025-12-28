ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 02:42
UA EN RU
Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него запланирована встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы в соцсети Х и "Суспільне".

Сергей Кислица в своем сообщении показал фото самолета с надписью "TRUMP" и написал: "Добрый вечер, Флорида".

В то же время о том, что Владимир Зеленский прибыл в США, сообщило "Суспільне" со ссылкой на собственного корреспондента.

Анонс встречи

26 декабря Зеленский рассказал, что в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.

"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года", - сообщил Зеленский.

В тот же день репортер Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский может провести встречу с Трампом в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида.

"Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, сообщает украинский чиновник", - говорилось в короткой заметке Барака.

Мирный план США

24 декабря Зеленский впервые обнародовал содержание согласованного с США мирного плана, который состоит из 20 пунктов.

Кроме самого мирного плана есть такие документы:

  • трехсторонний документ по гарантиям безопасности - Украина, США и Европа,
  • двусторонний документ - гарантии безопасности для Украины от США.
  • дорожная карта процветания Украины - проработанный с США документ по восстановлению и экономическому развитию, содержит видение развития до 2040 года.

Накануне посол США при НАТО Мэтью Уитакер озвучил ориентировочные сроки возможного заключения мира между Украиной и Россией. По его словам, при нынешнем этапе переговоров и при посредничестве Белого дома мирное соглашение можно достичь в течение ближайших 90 дней.

Уитакер также признал, что несмотря на удары РФ по украинской энергетике, российская сторона несет не менее ощутимые потери от атак Украины, что, по его мнению, подталкивает к завершению войны.

Проект мирного соглашения уже передали Владимиру Путину. На днях спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев доставил документы в Москву, после чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сейчас анализируют материалы, полученные по итогам переговоров в Майами.

Сегодня же Зеленский заявил, что на встрече с Трампом планирует обсудить пять ключевых вопросов.

На переговорах будут обсуждаться следующие пункты:

  • гарантии безопасности Украина-США;
  • гарантии безопасности Украина-Европа;
  • военное измерение;
  • план благосостояния и восстановления (в плане восстановления будет много документов);
  • план последовательных действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине Встреча Зеленского и Трампа
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну