Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него запланирована встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы в соцсети Х и " Суспільне ".

Сергей Кислица в своем сообщении показал фото самолета с надписью "TRUMP" и написал: "Добрый вечер, Флорида".

В то же время о том, что Владимир Зеленский прибыл в США, сообщило "Суспільне" со ссылкой на собственного корреспондента.

Анонс встречи

26 декабря Зеленский рассказал, что в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.

"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года", - сообщил Зеленский.

В тот же день репортер Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский может провести встречу с Трампом в воскресенье, 28 декабря. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида.

"Президент Трамп встретится с президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, сообщает украинский чиновник", - говорилось в короткой заметке Барака.

Мирный план США

24 декабря Зеленский впервые обнародовал содержание согласованного с США мирного плана, который состоит из 20 пунктов.

Кроме самого мирного плана есть такие документы:

трехсторонний документ по гарантиям безопасности - Украина, США и Европа,

двусторонний документ - гарантии безопасности для Украины от США.

дорожная карта процветания Украины - проработанный с США документ по восстановлению и экономическому развитию, содержит видение развития до 2040 года.

Накануне посол США при НАТО Мэтью Уитакер озвучил ориентировочные сроки возможного заключения мира между Украиной и Россией. По его словам, при нынешнем этапе переговоров и при посредничестве Белого дома мирное соглашение можно достичь в течение ближайших 90 дней.

Уитакер также признал, что несмотря на удары РФ по украинской энергетике, российская сторона несет не менее ощутимые потери от атак Украины, что, по его мнению, подталкивает к завершению войны.

Проект мирного соглашения уже передали Владимиру Путину. На днях спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев доставил документы в Москву, после чего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сейчас анализируют материалы, полученные по итогам переговоров в Майами.