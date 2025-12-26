ua en ru
Зеленський анонсував зустріч з Трампом: багато може вирішитися до Нового року

П'ятниця 26 грудня 2025 08:54

Зеленський анонсував зустріч з Трампом: багато може вирішитися до Нового року Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до Нового року", - повідомив Зеленський.

Мирний план США

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.

Вчора, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.

У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.

Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

