Зеленський прибув до Сирії на переговори: що відомо на цей час

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сирії з офіційним візитом для проведення переговорів щодо безпеки та економічної взаємодії.
Про це заявив Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента та сирійське агентство САНА.
За даними агенства, у міжнародному аеропорту Дамаска українську делегацію зустрів міністр закордонних справ та у справах емігрантів Сирії Асаад Хассан Аль-Шайбані.
Разом із президентом України до країни прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
Програма візиту передбачає кілька змістовних форматів зустрічей, спрямованих на зміцнення міжнародних зв'язків.
За словами Зеленського, Україна продовжує активну роботу на дипломатичному фронті.
Президент наголосив на важливості економічної та безпекової співпраці в межах цього візиту.
"Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", - зазначив президент України.
Нагадаємо, візит до Дамаска став продовженням масштабного дипломатичного турне президента Близьким Сходом.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на допомогу країн регіону з поставками дизеля в обмін на досвід та допомогу у боротьбі з дронами типу "Шахед".
Також у межах поїздки Україна та Катар уклали 10-річну угоду про партнерство в оборонній сфері. Документ передбачає розвиток спільних технологічних проєктів та залучення інвестицій у ВПК.
Окрім цього, під час зустрічі в Абу-Дабі з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном було досягнуто домовленостей про нову безпекову співпрацю, зокрема у питаннях захисту інфраструктури та реагування на регіональні загрози.