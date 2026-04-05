Зеленський прибув до Сирії на переговори: що відомо на цей час

Турне Близьким Сходом

Нагадаємо, візит до Дамаска став продовженням масштабного дипломатичного турне президента Близьким Сходом.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на допомогу країн регіону з поставками дизеля в обмін на досвід та допомогу у боротьбі з дронами типу "Шахед".

Також у межах поїздки Україна та Катар уклали 10-річну угоду про партнерство в оборонній сфері. Документ передбачає розвиток спільних технологічних проєктів та залучення інвестицій у ВПК.

Окрім цього, під час зустрічі в Абу-Дабі з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном було досягнуто домовленостей про нову безпекову співпрацю, зокрема у питаннях захисту інфраструктури та реагування на регіональні загрози.