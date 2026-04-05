RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский прибыл в Сирию на переговоры: что известно на данный момент

17:35 05.04.2026 Вс
2 мин
Президент рассказал о цели своей поездки в Сирию
Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сирию с официальным визитом для проведения переговоров по безопасности и экономическому взаимодействию.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента и сирийское агентство САНА.

Детали визита в Дамаск

По данным агентства, в международном аэропорту Дамаска украинскую делегацию встретил министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад Хассан Аль-Шайбани.

Вместе с президентом Украины в страну прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Программа визита предусматривает несколько содержательных форматов встреч, направленных на укрепление международных связей.

Фото: Зеленский и Хакан Фидан прибыли в Сирию (sana.sy)

По словам Зеленского, Украина продолжает активную работу на дипломатическом фронте.

Президент подчеркнул важность экономическогосотрудничества исотрудничества в области безопасностив рамках этого визита.

"Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", - отметил президент Украины.

Турне по Ближнему Востоку

Напомним, визит в Дамаск стал продолжением масштабного дипломатического турне президента по Ближнему Востоку.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на помощь стран региона с поставками дизеля в обмен на опыт и помощь в борьбе с дронами типа "Шахед".

Также в рамках поездки Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере. Документ предусматривает развитие совместных технологических проектов и привлечение инвестиций в ВПК.

Кроме этого, во время встречи в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном были достигнуты договоренности о новом сотрудничестве в сфере безопасности, в частности в вопросах защиты инфраструктуры и реагирования на региональные угрозы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
