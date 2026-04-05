Зеленский прибыл в Сирию на переговоры: что известно на данный момент

Турне по Ближнему Востоку

Напомним, визит в Дамаск стал продолжением масштабного дипломатического турне президента по Ближнему Востоку.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на помощь стран региона с поставками дизеля в обмен на опыт и помощь в борьбе с дронами типа "Шахед".

Также в рамках поездки Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере. Документ предусматривает развитие совместных технологических проектов и привлечение инвестиций в ВПК.

Кроме этого, во время встречи в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном были достигнуты договоренности о новом сотрудничестве в сфере безопасности, в частности в вопросах защиты инфраструктуры и реагирования на региональные угрозы.