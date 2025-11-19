ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где его встретил Умеров

Турция, Среда 19 ноября 2025 08:45
UA EN RU
Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где его встретил Умеров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября прибыл с рабочим визитом в Турцию. В аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил заместитель мэра Анкары Фарук Кейлюоглу.

Как видно на видео прибытия Зеленского, украинского президента в Анкаре встретили турецкие чиновники.

Также на кардах есть секретарь СНБО Рустем Умеров, который накануне отправился в командировку в Турцию.

Как известно, сегодня планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, вчера, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.

Также СМИ сообщали, что в Турции Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проведут переговоры.

Добавим, на днях Зеленский уже посетил Грецию, Францию и Италию, где подписал важные соглашения о помощи Украине.

Переговоры между Украиной и РФ в Турции

Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Во время встреч украинская сторона подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и обозначила главные условия: остановку боевых действий, введение режима тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва отказалась согласовывать перемирие.

Кроме того, после второго раунда РФ передала Украине так называемый "меморандум" с рядом ультимативных требований - от отвода украинских войск из четырех областей и прекращения западной помощи до остановки мобилизации, отмены военного положения, проведения выборов и прекращения "диверсионной деятельности" против России.

Единственным практическим результатом переговоров стали договоренности об обмене пленными.

Тем временем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Турция Рустем Умеров
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского