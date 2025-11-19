Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где его встретил Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября прибыл с рабочим визитом в Турцию. В аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил заместитель мэра Анкары Фарук Кейлюоглу.

Как известно, сегодня планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Также на кардах есть секретарь СНБО Рустем Умеров, который накануне отправился в командировку в Турцию.

Как видно на видео прибытия Зеленского, украинского президента в Анкаре встретили турецкие чиновники.

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, вчера, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.

Также СМИ сообщали, что в Турции Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проведут переговоры.

Добавим, на днях Зеленский уже посетил Грецию, Францию и Италию, где подписал важные соглашения о помощи Украине.

Переговоры между Украиной и РФ в Турции

Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Во время встреч украинская сторона подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и обозначила главные условия: остановку боевых действий, введение режима тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва отказалась согласовывать перемирие.

Кроме того, после второго раунда РФ передала Украине так называемый "меморандум" с рядом ультимативных требований - от отвода украинских войск из четырех областей и прекращения западной помощи до остановки мобилизации, отмены военного положения, проведения выборов и прекращения "диверсионной деятельности" против России.

Единственным практическим результатом переговоров стали договоренности об обмене пленными.

Тем временем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой.