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Макрон і Стармер скликають нову зустріч "коаліції рішучих": названо дату

П'ятниця 04 липня 2025 22:59
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Макрон і Стармер скликають нову зустріч "коаліції рішучих": названо дату Фото: прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер організовують чергову зустріч "коаліції рішучих". Вона відбудеться вже 10 липня.

Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Голова французької держави з 8 по 10 липня відвідає Британію, де він зустрінеться з королем і виступить у парламенті.

"Безумовно, буде обговорюватися питання про те, як серйозно підтримувати боєздатність України", - уточнили в Єлисейському палаці.

10 липня Макрон і Стармер головуватимуть на зустрічі європейських союзників України.

Очікується, що під час зустрічі щодо України Макрон і Стармер вестимуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами, зокрема з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

На саміті планується обговорювати питання про розгортання "сил стримування" в Україні після припинення вогню.

Обговорення також будуть зосереджені на "способах посилення тиску на Росію, щоб вона погодилася на безумовне припинення вогню, від якого вона послідовно відмовляється", уточнили в Єлисейському палаці.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, "коаліція рішучих" складається з тих країн, які розглядають можливість відправки своїх військ в Україну для того, щоб стримувати Росію від повторного нападу.

Але поки триває війна, відправляти європейські війська в Україну не планується.

Станом на сьогодні Україна і РФ провели два раунди мирних переговорів у Стамбулі. Під час них сторонам вдалося домовитися про великі обміни полоненими. При цьому значного прогресу на шляху до миру немає.

Російський диктатор Володимир Путін тільки вчора, 3 липня, у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявляв, що Москва хоче домогтися своїх "цілей" у війні проти України.

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