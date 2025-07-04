Макрон і Стармер скликають нову зустріч "коаліції рішучих": названо дату
Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер організовують чергову зустріч "коаліції рішучих". Вона відбудеться вже 10 липня.
Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Голова французької держави з 8 по 10 липня відвідає Британію, де він зустрінеться з королем і виступить у парламенті.
"Безумовно, буде обговорюватися питання про те, як серйозно підтримувати боєздатність України", - уточнили в Єлисейському палаці.
10 липня Макрон і Стармер головуватимуть на зустрічі європейських союзників України.
Очікується, що під час зустрічі щодо України Макрон і Стармер вестимуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами, зокрема з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
На саміті планується обговорювати питання про розгортання "сил стримування" в Україні після припинення вогню.
Обговорення також будуть зосереджені на "способах посилення тиску на Росію, щоб вона погодилася на безумовне припинення вогню, від якого вона послідовно відмовляється", уточнили в Єлисейському палаці.
"Коаліція рішучих"
Нагадаємо, "коаліція рішучих" складається з тих країн, які розглядають можливість відправки своїх військ в Україну для того, щоб стримувати Росію від повторного нападу.
Але поки триває війна, відправляти європейські війська в Україну не планується.
Станом на сьогодні Україна і РФ провели два раунди мирних переговорів у Стамбулі. Під час них сторонам вдалося домовитися про великі обміни полоненими. При цьому значного прогресу на шляху до миру немає.
Російський диктатор Володимир Путін тільки вчора, 3 липня, у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявляв, що Москва хоче домогтися своїх "цілей" у війні проти України.
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