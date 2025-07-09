Зеленский прибыл с визитом в Рим

Чего ожидать от визита в Рим

Недавно президент провел телефонные переговоры с главой британского правительства Киром Стармером. По словам Зеленского, они обсудили ожидания от встречи "коалиции решительных", которая состоится в Риме.

Отдельно стоит добавить, что в Елисейском дворце сообщали, что во время встречи будет подниматься вопрос отправки "сил сдерживания" в Украину. Впрочем, последнее возможно только после перемирия между Украиной и Российской Федерацией (РФ).

Между тем СМИ писали, что Зеленский во время визита в Рим также встретится с итальянским коллегой Серджио Маттарелла. По словам журналистов, встреча запланирована на 17:00 по киевскому времени.

"Коалиция решительных"

"Коалиция решительных" состоит из стран, которые рассматривают возможность отправки военных в Украину с целью сдерживания России от повторного нападения. Впрочем, на фоне активной фазы войны - о введении европейских войск речь пока не идет.

Как объяснял глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили, целью коалиции, является попытка обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских бойцов.

Предыдущая встреча состоялась в мае на территории Киева. Тогда же в столицу прибыли ряд ключевых европейских политиков: канцлер Германии Фридрих Мерц, Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон.