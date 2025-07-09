Зеленский прибыл с визитом в Рим
Президент Владимир Зеленский прибыл в Рим. Завтра, 10 июля, в итальянской столице пройдет очередная встреча "коалиции решительных".
Об этом сообщает источник РБК-Украина.
Чего ожидать от визита в Рим
Недавно президент провел телефонные переговоры с главой британского правительства Киром Стармером. По словам Зеленского, они обсудили ожидания от встречи "коалиции решительных", которая состоится в Риме.
Отдельно стоит добавить, что в Елисейском дворце сообщали, что во время встречи будет подниматься вопрос отправки "сил сдерживания" в Украину. Впрочем, последнее возможно только после перемирия между Украиной и Российской Федерацией (РФ).
Между тем СМИ писали, что Зеленский во время визита в Рим также встретится с итальянским коллегой Серджио Маттарелла. По словам журналистов, встреча запланирована на 17:00 по киевскому времени.
"Коалиция решительных"
"Коалиция решительных" состоит из стран, которые рассматривают возможность отправки военных в Украину с целью сдерживания России от повторного нападения. Впрочем, на фоне активной фазы войны - о введении европейских войск речь пока не идет.
Как объяснял глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили, целью коалиции, является попытка обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских бойцов.
Предыдущая встреча состоялась в мае на территории Киева. Тогда же в столицу прибыли ряд ключевых европейских политиков: канцлер Германии Фридрих Мерц, Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.