Небо, море і не тільки. "Коаліція рішучих" назвала чотири цілі для сил в Україні

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Хілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Під час відкриття зустрічі "коаліції рішучих" Хілі подякував понад 200 військовим планувальникам із 30 країн, які працюють над можливістю "поставити Україну в максимально сильне становище для захисту її суверенітету та стримування будь-якої подальшої російської агресії".

Міністр додав, що плани коаліції добре опрацьовані, поставлені чіткі цілі:

забезпечити безпечне небо;

забезпечити безпечне море;

забезпечити мир на суші;

підтримати українські збройні сили, щоб "вони стали найсильнішим стримувальним фактором".

"Наші сили із гарантування безпеки України являтимуть собою надійний механізм гарантування безпеки, який заслуговує на довіру, щоб будь-який мир, досягнутий унаслідок переговорів, приніс те, що обіцяв президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), - міцний мир для України", - уточнив міністр.

Хілі запевнив, що коаліція "не може поставити під загрозу мир, забувши про війну", оскільки Україні необхідна додаткова підтримка.

"Ми активізуємося. Ми налаштовані серйозно. Ми посилаємо сигнал президенту Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.), міністру оборони Умєрову (голові Міноборони України Рустему Умєрову - ред.) та українському народу. Ми стоїмо з вами в боротьбі, і ми будемо стояти з вами в мирі", - додав він.

Умеров про "коаліцію рішучих"

Міністр оборони України Рустем Умєров зі свого боку зазначив, що "коаліція рішучих" - це новий формат довгострокової підтримки України та безпеки в Європі. До коаліції увійшли країни, які готові працювати для сталого і довгострокового миру.

Також це крок до модернізації архітектури безпеки в Європі - адекватна відповідь на загрозу з боку Росії.