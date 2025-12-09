Зеленський прибув до Італії, зустрінеться з Папою Римським та Мелоні

За його даними, у Зеленського сьогодні запланована аудієнція у Папи Римського Лева XIV, а також зустріч із головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Нагадаємо, попередній візит Зеленського до Риму відбувся влітку цього року. Тоді він зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Також ми писали, що Ватикан посилює увагу до міжнародних зусиль із припинення війни проти України, наголошуючи на необхідності активної ролі європейських країн у створенні стійкого мирного рішення.

Ба більше, Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні на тлі масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Понтифік закликав молитися за "справедливий і тривалий мир" для народу, який зіштовхується з серйозними випробуваннями.