Зеленский прибыл в Италию, встретится с Папой Римским и Мелони

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава, Елена Чернякова

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Рим с официальным визитом. У него запланирован ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Зелесского Сергея Никифорова.

По его данным, у Зеленского сегодня запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV, а также встреча с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони.

Напомним, предыдущий визит Зеленского в Рим состоялся летом этого года. Тогда он встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Также мы писали, что Ватикан усиливает внимание к международным усилиям по прекращению войны против Украины, подчеркивая необходимость активной роли европейских стран в создании устойчивого мирного решения.

Более того, Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине на фоне масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру. Понтифик призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для народа, который сталкивается с серьезными испытаниями.

 

Новый Папа Римский поддерживает Украину

Лев XIV (в миру - Роберт Фрэнсис Прево, американский кардинал) стал Папой Римским 8 мая 2025 года. Уже во время одной из первых месс он упомянул об Украине и войне, а затем в майском обращении прямо обвинил Россию в империализме и призвал ее сложить оружие - в отличие от своего предшественника Франциска, который таких заявлений не делал.

В конце августа понтифик выступил с призывом к прекращению боевых действий и немедленному началу переговоров. Предполагалось, что они могут состояться в Ватикане, однако Россия резко выступила против.

В сентябре, комментируя роль Святого Престола в урегулировании войны, Лев XIV подчеркнул, что хотя стремление к миру остается неизменным приоритетом, сейчас участие Ватикана как прямого посредника между сторонами маловероятно.

