Зеленский прибыл в Италию, встретится с Папой Римским и Мелони

По его данным, у Зеленского сегодня запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV, а также встреча с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони.

Напомним, предыдущий визит Зеленского в Рим состоялся летом этого года. Тогда он встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Также мы писали, что Ватикан усиливает внимание к международным усилиям по прекращению войны против Украины, подчеркивая необходимость активной роли европейских стран в создании устойчивого мирного решения.

Более того, Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине на фоне масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру. Понтифик призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для народа, который сталкивается с серьезными испытаниями.