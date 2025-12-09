Зеленский прибыл в Италию, встретится с Папой Римским и Мелони
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Рим с официальным визитом. У него запланирован ряд встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Зелесского Сергея Никифорова.
По его данным, у Зеленского сегодня запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV, а также встреча с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони.
Напомним, предыдущий визит Зеленского в Рим состоялся летом этого года. Тогда он встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой.
Также мы писали, что Ватикан усиливает внимание к международным усилиям по прекращению войны против Украины, подчеркивая необходимость активной роли европейских стран в создании устойчивого мирного решения.
Более того, Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине на фоне масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру. Понтифик призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для народа, который сталкивается с серьезными испытаниями.
Новый Папа Римский поддерживает Украину
Лев XIV (в миру - Роберт Фрэнсис Прево, американский кардинал) стал Папой Римским 8 мая 2025 года. Уже во время одной из первых месс он упомянул об Украине и войне, а затем в майском обращении прямо обвинил Россию в империализме и призвал ее сложить оружие - в отличие от своего предшественника Франциска, который таких заявлений не делал.
В конце августа понтифик выступил с призывом к прекращению боевых действий и немедленному началу переговоров. Предполагалось, что они могут состояться в Ватикане, однако Россия резко выступила против.
В сентябре, комментируя роль Святого Престола в урегулировании войны, Лев XIV подчеркнул, что хотя стремление к миру остается неизменным приоритетом, сейчас участие Ватикана как прямого посредника между сторонами маловероятно.