Зеленский предупредил РФ: никаких переговоров, если судилище в Мариуполе состоится

Глава государства отметил, что, какие бы планы не были у врага, реакция Украины будет абсолютно понятной.

"Если это гнусное судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство. Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что "РФ сама себя отрежет от переговоров". Он подчеркнул, что "не будет больше разговоров, наше государство все сказало".