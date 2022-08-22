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Зеленский предупредил РФ: никаких переговоров, если судилище в Мариуполе состоится

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Сейчас в СМИ появляется все больше информации о том, что россияне хотят устроить в оккупированном Мариуполе судилище над попавшими в плен украинскими воинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что, какие бы планы не были у врага, реакция Украины будет абсолютно понятной.

"Если это гнусное судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство. Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что "РФ сама себя отрежет от переговоров". Он подчеркнул, что "не будет больше разговоров, наше государство все сказало".

Напомним, россияне хотят провести самосуд над украинскими военнопленными в Мариуполе 24 августа, на День независимости Украины.

Оккупанты уже расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии.

До этого Верховный суд РФ признал украинский полк "Азов" так называемой "террористической организацией". Страна-агрессор запретила его деятельность на своей территории.

Раньше мы писали, что Россия вывезла пленных командиров "Азова" из оккупированного Донбасса в Москву, их держат в следственном изоляторе "Лефортово".

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Владимир ЗеленскийМариупольВойна России против Украины