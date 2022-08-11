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Оккупанты планируют устроить самосуд над военными в Мариуполе на День независимости

Новина українською →
Украина, Четверг 11 августа 2022 13:09
Оккупанты планируют устроить самосуд над военными в Мариуполе на День независимости Фото: окупанти планують влаштувати самосуд над військовими у Маріуполі 24 серпня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты хотят провести самосуд над украинскими военнопленными в Мариуполе 24 августа, в День независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мариуполя Вадима Бойченко в медиацентре "Украина-Укринформ" 11 августа.

"Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят где-нибудь на наш праздник, День независимости, сделать свой шабаш в Мариуполе", - сказал он.

По данным мэра, оккупанты готовят это позорное событие на 24 августа, хотя рассматривают и другие даты.

"Нашу жемчужину (камерная филармония - ред.), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя", - говорит он.

Бойченко считает, что на такой шаг россияне вызвались по нескольким причинам: из-за отсутствия побед РФ на фронте, чтобы показать хоть какие-то "достижения" или же для запугивания других военных, которые сегодня защищают украинское государство.

Как сообщалось, российские военные готовят самосуд над украинскими военными в Мариуполе. Расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии.

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