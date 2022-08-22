Зеленський попередив РФ: ніяких переговорів, якщо судилище в Маріуполі відбудеться

Глава держави зазначив, що, хоч би які плани не були у ворога, реакція України буде абсолютно зрозумілою.

"Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання. Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що РФ "сама себе відріже від переговорів". Він підкреслив, що "не буде більше розмов, наша держава все сказала".