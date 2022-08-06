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Оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными, - горсовет

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 14:05
Оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными, - горсовет Фото: оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные готовят самосуд над украинскими военными в Мариуполе. Расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Российские военные расположили на сцене мариупольской камерной филармонии тюремные клетки. С 20 мм диаметром арматуры.

В горсовете отмечаются, что оккупанты готовят самосуд над украинскими военными в сентябре.

"Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и "Красного Креста" вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными”, - заявил городской голова Вадим Бойченко.

Фото: оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными (t.me/mariupolrada)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в больницах Мариуполя фиксируется сверхвысокая смертность пациентов из-за нехватки лекарств и медработников.

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