Оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными, - горсовет

Фото: оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными (Getty Images)

Российские военные готовят самосуд над украинскими военными в Мариуполе. Расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Российские военные расположили на сцене мариупольской камерной филармонии тюремные клетки. С 20 мм диаметром арматуры. В горсовете отмечаются, что оккупанты готовят самосуд над украинскими военными в сентябре. "Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и "Красного Креста" вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными”, - заявил городской голова Вадим Бойченко. Фото: оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными (t.me/mariupolrada)