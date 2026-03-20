Зустріч буде без росіян: Зеленський розкрив плани на переговори у США

Уже цієї суботи, 21 березня, відбудеться нова зустріч українських та американських чиновників. Переговори пройдуть без участі російської сторони.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

"У нас двостороння зустріч. Україно-американська в США", - розповів президент.

Що планують обговорити

Він зазначив, що, по-перше, українська сторона хоче обговорити чіткі або приблизні дати нової зустрічі на тристоронньому рівні за участю Росії. Її переносили вже кілька разів і зараз потрібно більше конкретики.

По-друге, Україні необхідно продовжувати тісні контакти зі США, оскільки нещодавно Вашингтон призупинив деякі санкції проти російської енергетики.

"Усе це ризики для нас, збільшення грошей для РФ і збільшення їхніх можливостей на фронті. Це небезпечно. Тому зустріч із цієї точки зору також важлива", - звернув увагу голова держави.

По-третє, українські та американські чиновники працюватимуть над двосторонніми документами для майбутнього завершення війни, гарантій безпеки та відновлення України.

Чому на переговори відправили політичну підгрупу

Президент нагадав, що у військовому форматі переговорів на тристоронньому рівні був прогрес. Україна, Росія і США погодили, як моніторити режим припинення вогню, коли буде політична воля. Поки що такої волі немає. Саме тому Україна відправила на переговори політичну підгрупу.

"Ми розуміємо, що росіяни не хочуть приїжджати до Америки, а американська сторона, поки триває війна на Близькому Сході, каже, що їхня присутність в Америці - це пріоритет. Тому наша група їде до США", - додав він.