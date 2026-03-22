Зеленский: представители Украины два дня разговаривали с США, есть сигналы о новых обменах

20:58 22.03.2026 Вс
Украинский лидер подчеркнул, что российский диктатор не хочет наступления мира
aimg Валерий Ульяненко
В США завершились два дня встреч украинских и американских представителей. Их результатом, помимо прочего, являются сигналы о возможном продолжении обменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Виткофф о переговорах с Украиной: сужаем перечень вопросов для заключения мирного соглашения

"Понятно, что внимание американской стороны в это время - прежде всего ситуации вокруг Ирана и в том регионе, но и эту войну России против Украины надо завершать", - отметил он.

Президент подчеркнул, что страна-агрессор не должна получить "вознаграждение" за эту войну. Кроме того, добавил Зеленский, гарантии безопасности для Украины и ЕС должны быть достаточными для мира, чтобы не произошло возвращение к войне через месяцы или годы.

"Есть сигналы, что возможно и продолжение обменов, и это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится", - подчеркнул он.

Зеленский также констатировал, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну.

Мирные переговоры по Украине

Напомним, что с начала года Украина, США и Россия провели три раунда мирных переговоров. Четвертый ожидался в начале марта, но был отложен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На днях Украина и Россия официально подтвердили, что переговоры пока приостановлены. Стороны не отказывались от них, но встречи переносятся по просьбе американцев.

Ранее Зеленский заявлял, что главной целью встреч в США является понимание того, насколько РФ реально готова к завершению войны. По его словам, после первого раунда консультаций во Флориде украинская команда продолжит переговоры с американской стороной.

Также президент Украины подчеркивал, что переговорный процесс в США происходит без участия представителей России. На этой встрече украинская делегация планировала поднять три ключевых вопроса, направленные на достижение мира.

Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
