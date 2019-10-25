Зеленский предлагает Раде усовершенствовать пересмотр решений суда

В Верховной раде зарегистрирован проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства об усовершенствовании пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Так, документ был внесен в Раду в пятницу, 25 октября. На данный момент текст закона отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Верховный суд просит Зеленского ветировать закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления (№1008). Подчеркивается, что закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. Однако на данный момент подписание закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента.

Добавим также, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского.

Так, 12 сентября ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект №1008, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 238 народных депутатов.