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В Раде заблокировали подписание судебной реформы Зеленского

Новости » Политика    21.10.2019 - 17:17
В Раде заблокировали подписание судебной реформы Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас подписание закона заблокировано для Разумкова и Зеленского

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта №1008 - судебной реформы авторства президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, в ВР зарегистрировали проекты постановлений №1008-П1 и №1008-П2 "Об отмене решения Верховной рады Украины от 16.10.2019 года о принятии в целом как закона проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления".

До рассмотрения этих постановлений подписание закона заблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и соответственно для президента.

Напомним, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретили криками "Ганьба".

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. Кроме того, Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

Добавим, 12 сентября ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект №1008, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 238 народных депутатов.

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