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В Совете Европы обеспокоены судебной реформой

Новости » Политика    03.10.2019 - 11:14
В Совете Европы обеспокоены судебной реформой
Фото: Мария Пейчинович-Бурич (из открытых источников)

Генсек Совета Европы обеспокоен законопроектом №1008

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении законопроекта №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления". Об этом говорится в письме генсека Совета Европы, передает РБК-Украина.

По словам генсека, принятие данного законопроекта может иметь серьезные последствия для независимости судебной системы в Украине, так как он влияет на квалификационные требования к судьям.

"В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - говорится в заявлении.

Кроме того, Пейчинович-Бурич подчеркнула, что реформирование судебной системы должно основываться на осуществлении изменений, которые будут отвечать международным стандартам.

"Наиболее важно, чтобы (реформирования, - ред.) основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1008, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 238 народных депутатов.

Однако Верховный суд просит отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

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