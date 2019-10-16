Рада одобрила судебную реформу Зеленского

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За проголосовало большинство нардепов

Народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретились криками "Ганьба".

Закон предусматривает перегрузку и усиление участия международных экспертов в судебной системе.

Так, проектом урегулируется деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности вводится новый порядок формирования ВККС, по которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Таким образом, состав Высшей квалификационной комиссии судей сокращен с 16 до 12 членов. При этом сумма вознаграждения членам ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

Подчеркнем, в законе указано, что в комиссию может может войти политически нейтральный гражданин Украины со стажем от 15 лет (и который владеет государственным языком). Однако в ВККС запрещается избирать бывших членов Высшего совета правосудия.

В документе прописано сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).

Стоит также отметить, в законе предусмотрено создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с момента вступления в силу этого закона).

Отметим, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич ранее выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. По словам генсека, принятие данного законопроекта может иметь серьезные последствия для независимости судебной системы в Украине, так как он влияет на квалификационные требования к судьям.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

Добавим, что 12 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1008, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 238 народных депутатов.