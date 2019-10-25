Зеленський пропонує Раді вдосконалити перегляд рішень суду

У Верховній раді зареєстровано проект закону №2314 авторства президента Володимира Зеленського про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Так, документ був внесений в Раду у п'ятницю, 25 жовтня. На даний момент текст закону відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Верховний суд просить Зеленського ветувати закон України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління (№1008). Підкреслюється, що закон формує потенційні загрози незалежності всіх суддів, а його прийняття призведе до реального посягання на їх незалежність і буде мати негативний вплив на дію верховенства права як невід'ємну складову правової держави.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні. Однак на даний момент підписання закону заблоковане для спікера парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента.

Додамо також, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом у першому читанні судової реформи Зеленського.

Так, 12 вересня ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект №1008, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 238 народних депутатів.