ВС просит Зеленского ветировать закон о судебной реформе

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Народные депутаты проголосовали за судебную реформу Зеленского 16 октября

Верховный суд (ВС) просит президента Владимира Зеленского ветировать закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления (№ 1008). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВС.

Сообщается, что закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства.

"Верховный Суд обращается к президенту Украины с просьбой применить предоставленное Конституцией Украины право вето к принятому Верховной Радой Украины Закона Украины О внесении изменений в Закон Украины О судоустройстве и статусе судей и некоторых законов Украины о деятельности органов судейского самоуправления", - говорится в сообщении

Напомним, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев.

Как сообщало РБК-Украина, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. Кроме того, Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

Добавим, 12 сентября ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект №1008, который был внесен на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленским. Законопроект поддержали 238 народных депутатов.