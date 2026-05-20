ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський не поїде в Сербію, але відправить до Вучича представника України

19:15 20.05.2026 Ср
2 хв
На що розраховує Київ в результаті візиту?
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Зеленський не поїде в Сербію, але відправить до Вучича представника України Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Від України до Сербії відправиться представник Кабміну - віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Зеленський хоче участі Європи в переговорах з РФ: названо три головні країни

"Обговорили з президентом Сербії Александром Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами. Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку", - зазначив глава держави.

Президент також зауважив, що розраховує на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією.

Що передувало

Вчора, 19 травня, сербський телеканал повідомив, що Белград очікує на візит української делегації, яку може очолити особисто Володимир Зеленський. У Сербії очікують, що незабаром країни можуть підписати спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельного співробітництва.

Дотепер контакти Володимира Зеленського з Александром Вучичем відбувалися переважно на полях міжнародних політичних самітів.

Перші прямі переговори між лідерами двох країн з початку повномасштабної війни відбулися наприкінці серпня 2023 року в Афінах на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Оновлено 19:40. Радник президента України Дмитро Литвин у відповідь на питання РБК-Україна зазначив, що візит Зеленського до Сербії все ще у планах, але сторони вирішили обрати інші дати. Качка, який поїде до Сербії цього разу, проведе роботу з підготовки "деяких питань".

Нагадаємо, угорський прем’єр Петер Мадяр заявив, що сподівається провести зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Береговому на Закарпатті.

Крім того, Зеленський підкреслив, що удари по Московському регіону є чітким сигналом для Кремля, що зв'язуватися з Україною не варто, як і йти проти неї несправедливою загарбницькою війною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна Сербія Тарас Качка
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії