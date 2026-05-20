Мадяр сподівається на зустріч з Зеленським і назвав можливе місце

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сподівається провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Береговому на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мадяра під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

За словами угорського прем’єра, Будапешт уже повідомив українську сторону про готовність до діалогу, а консультації на робочому рівні між країнами вже стартували.

Мадяр уточнив, що йдеться про переговори щодо прав угорської меншини на Закарпатті - мовних та інших питань.

"Ми вже дали сигнал українській стороні та навіть почали робочі консультації щодо прав угорської меншини - мовних та інших - щоб вони також отримали все те, що мають усі інші в Євросоюзі", - заявив він.

Прем’єр Угорщини висловив сподівання, що ця серія переговорів завершиться найближчим часом, після чого може відбутися його особиста зустріч із Зеленським.

"Я сподіваюся, що ця серія робочих переговорів швидко завершиться, і, як я пропонував, ймовірно, зможемо зустрітися з Президентом Зеленським у Берегові на Закарпатті, де угорці становлять значну частину населення", - зазначив Мадяр.

Окремо глава угорського уряду заявив, що Будапешт погодиться на відкриття першого переговорного кластера "Основи" у перемовинах України з ЄС після того, як, за його словами, буде "впорядкована ситуація угорців на Закарпатті".

Переговори між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, 13 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Будапешту вже передали сигнали про можливість зустрічі між Петером Мадяром і президентом Володимиром Зеленським.