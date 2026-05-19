Зеленський може вперше відвідати Сербію цього тижня, - ЗМІ

Наприкінці цього тижня Сербія очікує на візит делегації України, яку може очолити особисто Володимир Зеленський. Якщо інформація підтвердиться, це буде перший візит президента до країни з 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал N1 .

Офіційного підтвердження майбутньої поїздки Зеленського до Белграда наразі немає. Водночас дипломатичні джерела у сербській столиці очікують, що незабаром країни можуть підписати спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельного співробітництва.

До цього часу контакти Володимира Зеленського із сербським президентом Александром Вучичем відбувалися переважно на полях міжнародних політичних самітів.

Перші прямі переговори між президентами Сербії та України з початку повномасштабної війни відбулися наприкінці серпня 2023 року в Афінах на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Тоді Вучич заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, та назвав розмову конструктивною. Проте Белград уперше відмовився підписати спільну декларацію саміту через пункт із закликом запровадити санкції проти Росії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 17 травня заявив, що Європа має бути в перемовинах. За словами глави держави, важливо, щоб у ЄС був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто його представлятиме.