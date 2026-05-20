Зеленский не поедет в Сербию, но отправит к Вучичу представителя Украины

От Украины в Сербию отправится представитель Кабмина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Обсудили с президентом Сербии Александром Вучичем вопросы двусторонних отношений между нашими странами. Мы оба считаем, что они должны быть сильными, и видим потенциал для развития", - отметил глава государства.

Президент также отметил, что рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности о возобновлении переговоров о зоне свободной торговли с Сербией.

Что предшествовало

Вчера, 19 мая, сербский телеканал сообщил, что Белград ожидает визит украинской делегации, которую может возглавить лично Владимир Зеленский. В Сербии ожидают, что вскоре страны могут подписать совместный меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству.

До сих пор контакты Владимира Зеленского с Александром Вучичем происходили преимущественно на полях международных политических саммитов.

Первые прямые переговоры между лидерами двух стран с начала полномасштабной войны состоялись в конце августа 2023 года в Афинах на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Обновлено в 19:40. Советник президента Украины Дмитрий Литвин в ответ на вопрос РБК-Украина отметил, что визит Зеленского в Сербию по-прежнему в планах, но стороны решили выбрать другие даты. Качка, который на этот раз поедет в Сербию, займется подготовкой "некоторых вопросов".