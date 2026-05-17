Удари по Росії змінюють погляд партнерів України на війну, - Зеленський

Удари по Московському регіону – це чіткий сигнал окупантам, що не варто зв'язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість", - заявив Зеленський.
За його словами, дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО, але українські далекобійні дрони їх долають.
"Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", - додав глава держави.
Президент України підкреслив, що ці дипстрайки – це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
"Також наші Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 17 травня Росія пережила одну з наймасштабніших атак за всю війну. Згодом Міністерство оборони України підтвердило удар по низці стратегічних об’єктів Москви та області. Зокрема, під вогневе ураження вперше потрапили Московський нафтопереробний завод, нафтобаза "Солнечногорская" та підприємства з виробництва мікроелектроніки.
Пізніше у Службі безпеки України уточнили, що спільна операція із Силами оборони була спрямована на послаблення воєнного потенціалу РФ.
Також повідомлялось, що Сили оборони України застосували озброєння власної розробки для ударів по об'єктах у Московській області РФ, уразивши завод мікросхем та нафтову станцію. Внаслідок успішної операції на підприємствах спалахнули пожежі.