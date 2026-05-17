Удари по Росії змінюють погляд партнерів України на війну, - Зеленський

"Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість", - заявив Зеленський.

За його словами, дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО, але українські далекобійні дрони їх долають.

"Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", - додав глава держави.

Президент України підкреслив, що ці дипстрайки – це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.

"Також наші Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі", - підсумував Зеленський.