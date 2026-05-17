На Москву масовано летять дрони, вночі під ударом опинився і Крим (відео)

У ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакують Московську область. Росіяни неодноразово скаржилися на вибухи, а перед цим, було голосно ще й в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Варто зазначити, що мер Москви Сергій Собянін звітував про нібито ліквідацію безпілотників ще з вечора 16 травня. Зараз у ніч на 17 число він продовжує робити подібні публікації. Станом на 03:30 - вже було збито 73 БПЛА, і зараз робота російської ППО триває.

Буквально перед новою добою різні моніторингові пабліки писали, що в напрямку Росії можуть летіти до 300 невідомих дронів.

Уже після третьої години ночі в соцмережах почали поширювати кадри з Московської області, на яких росіяни скаржаться на вибухи. Зокрема, жителі Клина та Зеленограда.

Також додамо, що цієї ночі під масованою атакою невідомих дронів був тимчасово окупований півострів Крим. Дуже голосно було на аеродромі "Кача", у Козачій бухті, Інкермані та Севастополі.

Однак наразі результати цих атак поки що невідомі.