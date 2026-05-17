Головна » Новини » Надзвичайні події

На Москву масовано летять дрони, вночі під ударом опинився і Крим (відео)

03:59 17.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про атаку на РФ?
aimg Едуард Ткач
На Москву масовано летять дрони, вночі під ударом опинився і Крим (відео) Фото: наслідки поки що невідомі (Getty Images)
У ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакують Московську область. Росіяни неодноразово скаржилися на вибухи, а перед цим, було голосно ще й в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Варто зазначити, що мер Москви Сергій Собянін звітував про нібито ліквідацію безпілотників ще з вечора 16 травня. Зараз у ніч на 17 число він продовжує робити подібні публікації. Станом на 03:30 - вже було збито 73 БПЛА, і зараз робота російської ППО триває.

Буквально перед новою добою різні моніторингові пабліки писали, що в напрямку Росії можуть летіти до 300 невідомих дронів.

Уже після третьої години ночі в соцмережах почали поширювати кадри з Московської області, на яких росіяни скаржаться на вибухи. Зокрема, жителі Клина та Зеленограда.

Також додамо, що цієї ночі під масованою атакою невідомих дронів був тимчасово окупований півострів Крим. Дуже голосно було на аеродромі "Кача", у Козачій бухті, Інкермані та Севастополі.

Однак наразі результати цих атак поки що невідомі.

Що передувало

Нагадаємо, що з 9 по 11 травня між Україною та Росією діяло перемир'я. І навіть попри те, що президент Володимир Зеленський дозволив росіянам провести парад 9 травня, Росія вирішила не продовжувати перемир'я після 11 числа. Тож у ніч на 14 травня ворог здійснив черговий комбінований удар, зокрема по Києву. Володимир Зеленський і попередив, що відповідь Росії буде дзеркальною.

Також ми писали, що 4 травня невідомий дрон врізався в багатоповерхівку на вулиці Мосфільмовській у Москві. Мер Собянін тоді відзвітував, що постраждалих немає.

