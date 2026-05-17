Удары по России меняют взгляд партнеров Украины на войну, - Зеленский

"Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка отработали по Московскому региону. Хорошая волна наших дипстрайков - обеспечиваем Украине эту возможность", - заявил Зеленский.

По его словам, дистанция до целей в этот раз - более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО, но украинские дальнобойные дроны их преодолевают.

"Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в достижимости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", - добавил глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что эти дипстрайки - это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа.

"Также наши Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. И эта наша дальнобойность - это то, что значительно меняет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире", - подытожил Зеленский.