Зеленський пояснив мету ударів по енергетиці Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має обирати, бити по військових цілях РФ або ж по енергетиці. Причина в тому, що Москва вкладає гроші від продажу енергоресурсів - у зброю.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський сказав під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

У президента запитали, чи достатньо у України ресурсу, щоб витрачати його на атаки по енергетиці ворога, а не по військовим цілям. На це глава держави відповів наступне:

"Ми не маємо обирати, б'ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику. Він (глава Кремля Володимир Путін - ред.) продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно - те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців", - пояснив Зеленський.

Він додав, що у українців в цьому випадку є два шляхи - будувати власну зброю, а також завдавати ударів по зброї РФ або ж джерелу нарощування та походження грошей Кремля.

"Джерело - це в них енергетика. Ось що відбувається. Тут не можна порівнювати чи військова ціль. Усе це для нас - законні цілі номер один... номер два. І хто до нас міг таке зробити з рускімі? Ніхто", - сказав глава держави.

Також Зеленський пояснив мету російських ударів по нашій енергетики. Він що коли РФ не може зламати військового, тоді ворог б'є вглиб, щоб зламати цивільного, оскільки цивільних набагато більше.

"Тобто, щоб зламати армію, треба зламати цивільних. Щоб був хаос в цивільному суспільстві", - додав він.

Президент наголосив, що росіяни не можуть "жити в кайфі".поки українці мерзнуть. Тому ворог отримує відповідь.

"Вони не можуть жити зі світлом, в кайфі, в спокою, коли ми живемо, мерзнемо і, чесно кажучи, тільки втрачаємо. Вони отримують відповідь", - резюмував Зеленський.