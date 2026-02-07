СБУ уразила завод РФ, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 та Х-101

Як повідомили джерела, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області.

На цьому об’єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа - над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.

Варто зазначити, що Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

"СБУ продовжує системні удари по ключових об’єктах російського ВПК. Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст", - повідомило джерело.