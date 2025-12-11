Зеленский объяснил, почему затянулся поиск замены Ермаку

После увольнения Андрея Ермака поиск нового руководителя Офиса президента сейчас не является приоритетом. Основное внимание остается на мирном плане и переговорах с США.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина .

"Я сосредоточен сегодня на разработке мирного соглашения и работе прежде всего с американцами. Я понимаю, что у части общества есть вопросы относительно главы Офиса. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из таких наиболее актуальных вопросов", - сказал Зеленский.

По мнению президента, важнейшими являются все вопросы по окончанию войны и обеспечения безопасности.

"Я провел несколько консультаций. Есть некоторые организационные детали. Кто и из какой институции может быть назначен, и как там тогда будет конструкция работать",- отметил Зеленский.

По его словам, если говорить о кандидатах, которые сейчас в Кабинете министров, то пока вообще есть вопрос, как назначить министров, должности которых вакантны - министра энергетики и министра юстиции.

"Считаю, что нашим депутатам вместе с Кабинетом министров надо предложить, как заполнить эти вакансии быстрее. И если я, например, заберу сейчас кого-то еще из действующих чиновников - они профессиональные люди, и могут подойти на должность руководителя Офиса - но я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры так же, как на Минэнерго и Минюст. Я не хочу разрушить Кабинет министров", - говорит Зеленский.

Поэтому приоритет, как отметил Зеленский, окончание войны и его международная работа прежде всего с Соединенными Штатами Америки, также работа с "коалицией решительных".

"И очень много других вопросов, над которыми я работаю, и один из этих вопросов - назначение руководителя Офиса, и это точно не приоритетный вопрос", - подытожил президент.

Отставка Ермака и кандидаты на должность главы ОП

Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака. По информации источников РБК-Украина, следственные действия были связаны с операцией "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, о которой НАБУ объявило в ноябре 2025 года.

Некоторые украинские СМИ и политики публично связывают Ермака с так называемыми "пленками Миндича", где фигурирует персонаж с псевдонимом "Али-Баба", который дает указания правоохранительным органам.

После обысков в тот же день Ермак написал заявление об отставке, а Зеленский подписал. По данным источников РБК-Украина, на следующий день после увольнения Ермак посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.

Добавим, что накануне Зеленский назвал кандидатов на должность главы ОП. Среди них - министры Денис Шмыгаль и Михаил Федоров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Также глава государства ранее заявлял, что легче ликвидировать Офис президента Украины, чем назначать его нового руководителя.