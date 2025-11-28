ua en ru
Хто такий Андрій Єрмак: що відомо про керівника Офісу президента

Київ, П'ятниця 28 листопада 2025 10:07
Хто такий Андрій Єрмак: що відомо про керівника Офісу президента Фото: керівник ОП Андрій Єрмак (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Андрій Єрмак - одна з найвпливовіших фігур у сучасній українській політиці. Понад п’ять років він очолює Офіс президента, а сьогодні НАБУ прийшло до нього з обшуками.

Хто такий Єрмак, коли він став головою ОП та чому навколо нього стільки суперечок - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Біографія Андрія Єрмака та його політичне життя

Зазначимо, що Єрмак вже встановив рекорд за тривалістю роботи на посаді керівника Офісу президента України, він займає її понад 5 років. Після нього "на щаблі" - Сергій Льовочкін, який менш ніж чотири роки очолював адміністрацію президента України за часів Віктора Януковича.

Юрист, бізнесмен, кінопродюсер та політичний менеджер народився 21 листопада 1971 року в Києві. Закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "юрист-міжнародник", має свідоцтво адвоката, юридичною практикою займався ще з 1991-го. Тоді ж із партнерами створив ЗАТ "Юридична служба Б.Е.Р.С. і партнери".

У 1997 році Єрмак заснував "Міжнародну юридичну компанію", яка займалася інтелектуальною власністю та представляла інтереси Disney, Pixar, Universal і "Інтер Медіа Груп".

У цей період він також став членом Міжнародної організації юристів (IBA) та Асоціації правників України. ​​Під час співпраці з телеканалом "Інтер" він познайомився з Володимиром Зеленським.

Протягом семи років Єрмак був помічником народного депутата Ельбруса Тедеєва від "Партії регіонів". У 2012-му почав продюсерську кар’єру: заснував Garnet International Media Group і став продюсером фільмів "Сквот32", "Правило бою" та українсько-словацької "Межі".

У 2017 році приєднався до Української кіноакадемії, а згодом і до Європейської.

Політична діяльність при Зеленському

У 2019 році Єрмак увійшов до передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Після його перемоги став помічником президента, займаючись міжнародною політикою - відносинами зі США, РФ та переговорами "Нормандської четвірки".

Він очолював групу, що повернула з російського ув’язнення 35 українців. Того ж року його включили до Національної інвестиційної ради та наглядової ради "Укроборонпрому".

Призначення головою ОП і перші скандали

У 2020 році Зеленський призначив Єрмака головою Офісу президента. У медіа це пов’язували з конфліктом за вплив між Єрмаком і тодішнім керівником ОП Андрієм Богданом.

У тому ж році нардеп Гео Лерос опублікував записи, де чоловік, схожий на брата Єрмака - Дениса, нібито "торгує посадами". Єрмак звернувся до ДБР і СБУ для перевірки записів. Брат підтвердив, що голос його, але заявив про "нарізку фраз". САП відкрила справу, яку пізніше передали поліції та перекваліфікували у шахрайство. ДБР висунуло підозру вже самому Леросу.

У 2021 році Єрмака викликали на допит у справі "вагнерівців". Ексголова ГУР Василь Бурба стверджував, що відстрочка операції відбулася за наказом Зеленського, переданого через Єрмака. У розслідуванні Bellingcat зазначалося, що саме Єрмак був ініціатором перенесення операції.

У тому ж році виник скандал через святкування його дня народження на державній дачі. ОП заперечував "велике святкування", але журналісти з’ясували, що серед гостей був австрійський бізнесмен Карл Контрус, компанії якого отримували підряди в Україні та РФ.

Війна і концентрація влади

Після початку повномасштабного вторгнення Єрмак залишився в Києві разом із Зеленським та урядом. Пізніше він визнавав, що до останнього не вірив у неминучість атаки РФ, попри попередження західних партнерів.

За даними The Washington Post, Єрмак надсилав світовим лідерам фото загиблих дітей і зруйнованих будинків, добиваючись більшої допомоги Україні. Він очолив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який мав допомагати людям, що постраждали від війни.

За ініціативою президента України, Єрмак разом з колишнім послом США Майклом Макфолом очолив міжнародну експертну "Групу Єрмака‑Макфола" для розробки санкцій проти РФ.

Єрмак за дорученнями Зеленського займається найрізноманітнішими напрямками, від повернення викрадених Росією дітей до прямих переговорів з керівництвом американської адміністрації.

Його посада як голови ОП в цьому аспекті стала еквівалентом поширеної у західних країнах посади "радника президента з питань національної безпеки".

Протягом повномасштабної війни Єрмак посилив свої позиції як "правої руки" президента, критики неодноразово закидали голові ОП надмірну концентрацію влади в єдиних руках. Натомість за словами самого Єрмака, він лише виконує доручення президента на різних напрямках.

Єрмак супроводжує президента України практично у всіх закордонних робочих поїздках. У 2025 році авторитетне американське видання Politico присвятило статтю керівнику Офісу президента України.

Видання написало, що Єрмак, який часто навідується до США у критичний для України момент, викликає усе більше роздратування у Вашингтоні. В команді президента подібні тези категорично заперечують.

Натомість президент Зеленський, відповідаючи на запитання про вплив Єрмака в інтерв’ю Bloomberg минулого року, назвав його "людиною своєї команди і потужним менеджером".

Чутки про можливу відставку Єрмака

Як писали численні ЗМІ та представники українського політикуму, президент Володимир Зеленський може звільнити Єрмака на тлі так званих "плівок Міндіча" щодо масштабної корупції.

У цих плівках фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ, і це буцімто може бути Андрій Єрмак.

Як розповіли РБК-Україна численні джерела в різних групах впливу всередині "Слуги народу", настрої щодо звільнення Єрмака були дуже поширеними у фракції, їх активно комунікував президенту Зеленському керівник фракції СН Давид Арахамія.

Нещодавно парламентар від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі "Свобода Live" заявив, що у фракції обговорювали тему відставки Єрмака з посади голови ОП й деякі депутати це підтримують.

"Не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в Офісі президента, тобто це було рішення президента чи це якесь спільне рішення, я не можу сказати, але дійсно серед "слуг" багато сьогодні було розмов про те, що пан Єрмак має піти", - сказав Веніславський 18 листопада.

На тлі гучної корупційної справи "Мідас", яку веде НАБУ, у політичних колах заявляли, що річ не лише в необхідності відставки саме Єрмака, а в тому, що "переважна більшість людей" хоче перезавантаження системи управління.

Обшуки у Єрмака

Нагадаємо, що сьогодні антикорупційні органи прийшли з обшуками до Єрмака. Спочатку про це повідомили в ЗМІ та деякі народні депутати.

Журналісти УП написали, що їм вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Пізніше НАБУ і САП підтвердили здійснення слідчих дій (обшуків) у керівника Офісу президента України.

За даними детективів, усі дії санкціоновані судом і здійснюються в межах кримінального розслідування.

Сам Єрмак заявив, що обшуки відбуваються у нього вдома.

