Зеленський пояснив, чому Труханова позбавили громадянства

За словами президента, Служба безпеки України має достатньо доказів щодо наявності у Труханова російського громадянства. Також є дані з реєстрів Державної прикордонної служби, що підтверджують ці факти.

"Є додаткова інформація з реєстрів від Прикордонної служби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить - мене, чесно кажучи, не цікавить", - розповів Зеленський.

Як наголосив президент, рішення про позбавлення Труханова громадянства не є політичним.

"Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть - так. На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок і вважаю, що це зроблено згідно із законом і справедливо", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що як президент він має бути впевненим у здатності людей, які очолюють владу в Одесі.

"Тому що ніхто не знає, чого очікувати від “руських” і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять", - пояснив президент.