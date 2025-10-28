Зеленский объяснил, почему Труханова лишили гражданства

По словам президента, Служба безопасности Украины имеет достаточно доказательств о наличии у Труханова российского гражданства. Также есть данные из реестров Государственной пограничной службы, подтверждающие эти факты.

"Есть дополнительная информация из реестров от Пограничной службы, которая также совпадает с тем, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает - меня, честно говоря, не интересует", - рассказал Зеленский.

Как подчеркнул президент, решение о лишении Труханова гражданства не является политическим.

"Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят - да. На основе этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение. Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг и считаю, что это сделано по закону и справедливо", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что как президент он должен быть уверен в способности людей, которые возглавляют власть в Одессе.

"Потому что никто не знает, чего ожидать от "русских" и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят", - пояснил президент.