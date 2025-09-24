ua en ru
Зеленський: ми пропонували РФ зустрітися навіть у Казахстані, але Путін хоче воювати

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 08:00
UA EN RU
Зеленський: ми пропонували РФ зустрітися навіть у Казахстані, але Путін хоче воювати Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Україна та інші країни пропонували Російській Федерації переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера для Fox News.

Глава держави зазначив, що російському керівництву неодноразово пропонували зустріч на рівні лідерів у багатьох різних країнах і містах.

Зокрема, такі пропозиції висували команди Зеленського, президента США Дональда Трампа, лідери європейських країн, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, а також президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини - я знаю, що президент Ердоган був у Європі - всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: "Навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану. Ми готові", - сказав Зеленський.

Також глава держави заявив, що Путін "хоче йти на інші території". Він розповів, що говорив це своїм колегам, причому ще рік тому.

"Я говорив їм ще рік тому: дивіться, не чекайте, коли він закінчить війну в Україні і продовжить десь ще. Він може продовжувати десь, не закінчуючи в Україні, тому що він розуміє, що для його військової машини, для його заводів, для його близького кола бізнесменів, які працюють у військово-оборонному секторі, потрібні гроші, великі гроші", - пояснив президент.

Зеленський додав, що Путін хоче показати, що Росія продовжуватиме війну, і саме тому глава Кремля відмовився від зустрічей.

"Він хоче показати, що вони продовжуватимуть. Тому він відклав зустрічі, будь-які зустрічі на рівні лідерів зі мною - тристоронні, двосторонні, неважливо скільки лідерів", - резюмував Зеленський.

Проєкти зустрічі Зеленського і Путіна

Нагадаємо, після двох безрезультатних раундів переговорів у Стамбулі, делегації України та Росії дійшли згоди, що для результату необхідна особиста зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

У серпні президент Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів, але Москва продовжує бойові дії та висуває нові умови.

У Кремлі заявляли про готовність Путіна зустрітися з Зеленським, але висували неприйнятні капітулянтські умови.

На початку вересня Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві. Однак президент відмовився від такої ідеї.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні не виключив, що Путін боїться зустрічі з Зеленським для обговорення умов припинення війни.

