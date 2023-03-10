Зеленський пояснив, для чого Україну намагаються звинуватити в підриві "Північного потоку"

Україна не має жодного відношення до підриву газопроводу "Північний потік". Водночас звинувачення в наш бік вигідні для тих, хто бажає уповільнити допомогу ЗСУ або ж досягти інших цілей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

"Щоб уповільнення було допомоги Україні. Ми чітко розуміємо в якій мережі інформаційно, де це з'являлось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути", - заявив президент.

За словами президента, звинувачення в сторону України є неправильним, оскільки це грає на руку Росії. Водночас сьогодні наша країна бореться не лише з країною-окупантом, але й людьми, які зацікавлені лише в прибутку, коли їх бізнес постраждав через потужні санкції або ж зниження товарообігу з державою терористом.

"Багато різних паралельних процесів на жаль ідуть. Є держави треті, дають обходити санкції Росії. З одного боку підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають для "галочки", а з іншого боку роблять обходи санкцій, де заробляють десятки млрд доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з Росією", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що вищезгадані країни є також у складі ЄС та НАТО.

"Я б на це звертав увагу й аналізував для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили", - відзначив Зеленський.