Зеленський пояснив, для чого Україну намагаються звинуватити в підриві "Північного потоку"
Україна не має жодного відношення до підриву газопроводу "Північний потік". Водночас звинувачення в наш бік вигідні для тих, хто бажає уповільнити допомогу ЗСУ або ж досягти інших цілей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.
"Щоб уповільнення було допомоги Україні. Ми чітко розуміємо в якій мережі інформаційно, де це з'являлось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути", - заявив президент.
За словами президента, звинувачення в сторону України є неправильним, оскільки це грає на руку Росії. Водночас сьогодні наша країна бореться не лише з країною-окупантом, але й людьми, які зацікавлені лише в прибутку, коли їх бізнес постраждав через потужні санкції або ж зниження товарообігу з державою терористом.
"Багато різних паралельних процесів на жаль ідуть. Є держави треті, дають обходити санкції Росії. З одного боку підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають для "галочки", а з іншого боку роблять обходи санкцій, де заробляють десятки млрд доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з Росією", - додав Зеленський.
Президент зауважив, що вищезгадані країни є також у складі ЄС та НАТО.
"Я б на це звертав увагу й аналізував для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили", - відзначив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у вересні 2021 року стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Після звинувачень в сторону України, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український уряд не причетний до підриву російських газопроводів. Його німецький колега Борис Пісторіус також зазначив, що не варто робити передчасних висновків, оскільки атака могла бути операцією "під чужим прапором" аби звинуватити Україну.
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