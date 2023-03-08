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Резніков спростував інформацію про причетність України до підриву "Північного потоку"

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Україна, Середа 08 березня 2023 11:45
Резніков спростував інформацію про причетність України до підриву "Північного потоку" Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український уряд не причетний до підриву російських газопроводів Nord Stream у Балтійському морі у вересні минулого року.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це не наша діяльність", - сказав він журналістам у Стокгольмі перед зустріччю з міністрами оборони ЄС.

Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Як стверджується у статті, нові розвідувальні дані США свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої входили противники російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі.

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Північний потік-2 Северный поток
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