Підрив Nord Stream міг бути проведений під "чужим прапором", щоб звинуватити Україну, - Пісторіус

Передчасних висновків про те, хто відповідає за підрив газопроводу "Північний потік", робити не варто. Атака могла бути операцією "під чужим прапором" аби звинуватити Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, необхідно чітко розрізняти, чи це була українська група, яка діяла за наказом України, чи проукраїнська група, що діє без відома уряду. "Але я застерігаю від поспішних висновків", - сказав Пісторіус у кулуарах саміту НАТО у Стокгольмі.

Пісторіус заявив, що ймовірність того, що це могла бути "операція під чужим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну", є "такою ж високою".

Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

У повідомленні німецької телекомпанії ARD і газети Zeit стверджується, що німецька влада змогла ідентифікувати човен, який використовувався для диверсійної операції. У ньому йшлося про те, що група з п'яти чоловіків та однієї жінки за підробленими паспортами орендувала яхту у польської компанії, що належить громадянам України, але національність злочинців не встановлена.