Зеленский объяснил, для чего Украину пытаются обвинить в подрыве "Северного потока"
Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопровода "Северный поток". В то же время обвинения в нашу сторону выгодны для тех, кто желает замедлить помощь ВСУ или достичь других целей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Финляндии Санной Марин.
"Чтобы замедление было помощи Украине. Мы четко понимаем в какой сети информационно, где это появлялось, на каких медиаплощадках каких государств, как это могло быть", - заявил президент.
По словам президента, обвинения в сторону Украины является неправильным, поскольку это играет на руку России. В то же время сегодня наша страна борется не только со страной-оккупантом, но и людьми, которые заинтересованы только в прибыли, когда их бизнес пострадал из-за мощных санкций или снижения товарооборота с государством террористом.
"Много разных параллельных процессов к сожалению идут. Есть государства третьи, дающие обходить санкции России. С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то Украине передают для "галочки", а с другой стороны делают обходы санкций, где зарабатывают десятки млрд долларов и по сравнению с довоенным периодом имеют увеличенный товарооборот с Россией", - добавил Зеленский.
Президент отметил, что вышеупомянутые страны есть также в составе ЕС и НАТО.
"Я бы на это обращал внимание и анализировал для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали", - отметил Зеленский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в сентябре 2021 года стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
После обвинений в сторону Украины, министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское правительство не причастно к подрыву российских газопроводов. Его немецкий коллега Борис Писториус также отметил, что не стоит делать преждевременных выводов, поскольку атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.
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