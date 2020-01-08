Зеленский поручил Рябошапке открыть дело из-за авиакатастрофы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

Президент Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом он написал на Telegram-канале.

Зеленский заявил, что будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны обработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - написал он.

Напомним, в СНБО сообщили, что на борту самолета, который разбился в Иране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины.

Отметим, авикомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране.

В свою очередь, Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ.

Ранее издание Daily Mail предположило, что украинский самолет могли случайно сбить. В частности, катастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения.